1, 2, 3 … ciné fait son festival

42 rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-19 16:00:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-23

1, 2, 3, Ciné fait son festival revient avec un très joli programme de film originaux aux univers visuels très variés. Des films et courts métrages très divers et adaptés aux enfants à partir de 3 ans.Familles

Plus que jamais 1, 2, 3 … Ciné! se fixe comme objectif d’éveiller les regards et la curiosité des enfants; que diriez-vous de faire le tour du monde sur le dos d’une baleine? de vivre au château de Versailles ou avec une maman gorille? Nos héros et héroïnes vous feront vivre des aventures passionnantes, amusantes ou parfois effrayantes… De nombreuses projections sont suivies d’animations ou ateliers conçus pour prolonger la séance de manière ludique, pédagogique ou créative. En mettant la main à la pâte, les petits comme les grands profiteront d’un moment privilégié, où le 7ème art et son jeune public sont à l’honneur. 2.5 .

42 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 22 88 cinema.studio.leblanc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1, 2, 3, Ciné fait son festival returns with an attractive program of original films from a wide variety of visual backgrounds. A wide range of films and shorts for children aged 3 and up.

L’événement 1, 2, 3 … ciné fait son festival Le Blanc a été mis à jour le 2026-01-20 par Destination Brenne