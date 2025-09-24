1, 2, 3 … ciné ! Le Blanc

« 1.2.3… Ciné ! » est un rendez-vous mensuel avec l’aventure, l’amitié, la découverte du monde et des autres qui s’accompagne dans la plupart des cinémas d’un goûter et/ou d’une animation.Familles

De nombreuses projections sont suivies d’animations ou ateliers conçus pour prolonger la séance de manière ludique, pédagogique ou créative. En mettant la main à la pâte, les petits comme les grands profiteront d’un moment privilégié, où le 7ème art et son jeune public sont à l’honneur. .

42 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 22 88 cinema.studio.leblanc@orange.fr

English :

« 1.2.3… Ciné! » is a monthly rendezvous with adventure, friendship and the discovery of the world and others, accompanied in most cinemas by a snack and/or an animation.

German :

« 1.2.3… Ciné! » ist ein monatliches Rendezvous mit Abenteuern, Freundschaft, der Entdeckung der Welt und anderer Menschen, das in den meisten Kinos von einem Snack und/oder einer Animation begleitet wird.

Italiano :

« 1.2.3… Ciné ! » è un appuntamento mensile con l’avventura, l’amicizia e la scoperta del mondo e degli altri, accompagnato nella maggior parte dei cinema da una merenda e/o un’animazione.

Espanol :

« 1.2.3… Ciné ! » es una cita mensual con la aventura, la amistad y el descubrimiento del mundo y de los demás, acompañada en la mayoría de los cines de un aperitivo y/o una animación.

