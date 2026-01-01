1, 2, 3 … ciné !

42 rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-21

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-11 2026-03-18 2026-04-16 2026-05-20

1.2.3… Ciné ! est un rendez-vous mensuel avec l’aventure, l’amitié, la découverte du monde et des autres qui s’accompagne dans la plupart des cinémas d’un goûter et/ou d’une animation.Familles

De nombreuses projections sont suivies d’animations ou ateliers conçus pour prolonger la séance de manière ludique, pédagogique ou créative. En mettant la main à la pâte, les petits comme les grands profiteront d’un moment privilégié, où le 7ème art et son jeune public sont à l’honneur. .

42 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 22 88 cinema.studio.leblanc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1.2.3… Ciné! is a monthly rendezvous with adventure, friendship and the discovery of the world and others, accompanied in most cinemas by a snack and/or an animation.

L’événement 1, 2, 3 … ciné ! Le Blanc a été mis à jour le 2025-09-29 par Destination Brenne