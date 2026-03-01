1, 2, 3… Ciné Mary Anning Château-Renard
1, 2, 3… Ciné Mary Anning
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Début : 2026-03-18 14:00:00
2026-03-18
Diffusion du film d’animation Mary Anning (dès 6 ans), suivi d’un atelier sur les fossiles proposé par Eva, médiatrice cinéma
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Screening of the animated film Mary Anning (age 6 and up), followed by a workshop on fossils with film mediator Eva
