1, 2, 3 … ciné ! Mon premier ciné concert

42 rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

1, 2, 3, Ciné ! revient et propose un très beau ciné concert à destination des plus jeune, une proposition originale pour les tout-petits qui pourront assister à la projection. Nous recevons Cyrille Aufaure, pianiste et compositeur à l’occasion de la projection de La princesse et le rossignol.Familles

Plus que jamais 1, 2, 3 … Ciné! se fixe comme objectif d’éveiller les regards et la curiosité des enfants et propose un très beau ciné concert à destination des plus jeune. Le film est conseillé à partir de 5 ans.. Spectacle unique à découvrir en salle de cinéma. Nous recevons Cyrille Aufaure, pianiste et compositeur à l’occasion de la projection de La princesse et le rossignol. .

42 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 38 65 88 86 cinema.studio.leblanc@orange.fr

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English :

1, 2, 3, Ciné ! is back with a wonderful ciné concert for the very young, an original proposal for toddlers who can attend the screening. We welcome pianist and composer Cyrille Aufaure for the screening of La princesse et le rossignol.

L’événement 1, 2, 3 … ciné ! Mon premier ciné concert Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne