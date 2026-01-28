1, 2, 3… Ciné Nous voilà grands ! Issoudun

1, 2, 3… Ciné Nous voilà grands !

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun Indre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 16:30:00

fin : 2026-02-04 17:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Des grandes histoires pour les tout-petits dès 3 ans (durée 32 min.), avec la voix d’Hippolyte Girardot.

Après la séance, découverte du tableau des émotions avec les personnages du film.

Synopsis

Nounourse, Lapinou et leurs amis ont grandi et sont devenus parents à leur tour. Retrouvez les merveilleux personnages de Stina Wirsén et partagez les émotions et le quotidien de leurs enfants. 4.5 .

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 03 32 63

English :

Great stories for toddlers aged 3 and over (running time: 32 min.), with the voice of Hippolyte Girardot.

