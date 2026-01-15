1.2.3 JAZZ FESTIVAL Clermont-l’Hérault

1.2.3 JAZZ FESTIVAL

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Soirée Jazz

En première partie de soirée, une buvette et des foodtruck vous attendront sur place pour boire un verre, vous restaurer et passer un bon moment entre copains !

Suivi du concert Javotte Quartet un goupe qui a la volonté de repousser les frontières stylistiques, Javotte revendique un métissage audacieux, où se rencontrent choro, jazz, forró, jazz-rock, musiques improvisées et contemporaines. Une musique vivante, éclectique et explosive, qui mêle liberté, exigence et spontanéité.

Dans le cadre du 1.2.3. Jazz Festival organisé par l’association la Cité des Guilhem. .

