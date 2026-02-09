1, 2, 3 JOUONS !

148 rue François Desnoyer Sète Hérault

Tarif : 6.2 – 6.2 – 6.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-27

Venez jouer avec nous !Toucher, écouter, ressentir et bien plus encore… Grâce aux cartes magiques, laissez-vous surprendre par les œuvres de Daniel Dezeuze.

Venez jouer avec nous !Toucher, écouter, ressentir et bien plus encore… Grâce aux cartes magiques, laissez-vous surprendre par les œuvres de Daniel Dezeuze.Visite sensorielle et ludique à partir de 6 ans .

148 rue François Desnoyer Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play with us! Touch, listen, feel and much more? Let Daniel Dezeuze’s works surprise you with their magic cards.

L’événement 1, 2, 3 JOUONS ! Sète a été mis à jour le 2026-02-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE