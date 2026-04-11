Sète

1, 2, 3 JOUONS !

Sète Hérault

Tarif : 6.2 – 6.2 – 6.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-24

Venez jouer avec nous !Observer, manipuler, découvrir et ressentir… Grâce aux cartes magiques, laissez-vous surprendre par les œuvres d’André Cervera ! Visite ludique à partir de 6 ans.

Venez jouer avec nous !Observer, manipuler, découvrir et ressentir… Grâce aux cartes magiques, laissez-vous surprendre par les œuvres d’André Cervera !Visite ludique à partir de 6 ans. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English :

Come and play with us! Observe, manipulate, discover and feel? Let André Cervera?s works take you by surprise! Fun tour for children aged 6 and over.

L’événement 1, 2, 3 JOUONS ! Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE