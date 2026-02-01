1, 2, 3 … LABICHE Nous Voilà !!!, LONGEAU-PERCEY – Salle des Fêtes, Longeau-Percey

1, 2, 3 … LABICHE Nous Voilà !!! Samedi 28 février, 20h30 LONGEAU-PERCEY – Salle des Fêtes Haute-Marne

12 euros – Réservations conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:00:00+01:00

Pour leur retour sur scène, Les Fusionnés sont heureux de vous proposer 3 comédies d’E. LABICHE, avec toujours au programme : Plaisir, Bonne humeur, Fous-Rires, et de l’Amûûuûr … Ces 3 comédies efficaces et dynamiques, dont une policière, vous seront présentées assaisonnées à la sauce « Fusionnés ».

Il s’agit des 3 boulevards suivants :

« La main Leste » (Après le déjeuner familial, Madame Legrainard doit se rendre à la préfecture. En effet, la veille, profitant de l’obscurité de l’omnibus, un individu lui a caressé les pieds, ce à quoi elle a répondu en lui donnant un soufflet avant de s’enfuir et d’oublier son sac ! Pendant son absence, entre Régalas qui rapporte le sac de cette dernière, mais demande raison du soufflet qu’elle lui a donné. Pour cela, Régalas exige un baiser de Madame Legrainard ou un duel avec son mari. Mais lorsqu’il rencontre Céline, leur fille, les choses se compliquent un peu plus encore…)

« L’affaire de la rue Lourcine » (Au petit matin, Lenglumé se réveille avec une gueule de bois. Sa soirée de la veille n’est plus qu’un immense trou noir, « une lacune » dans son existence bien rangée. Rien de grave, si ce n’est la présence dans son lit de Mistingue, un camarade de classe depuis longtemps oublié. Que s’est-il passé ? On rit de cette soirée, on cache ses frasques à sa femme, et on arrange les événements quand on apprend qu’un horrible meurtre a été commis, et que les preuves s’accumulent transformant nos deux compères en bourreaux …)

« La grammaire » (François Caboussat, ancien négociant, a un problème : il n’arrive pas à assimiler les règles de la grammaire française. Personne ne le sait, car c’est sa fille Blanche qui, en secret, rédige sa correspondance et ses discours. Ce jour-là, Francois Caboussat, travaille à son élection à la présidence du Comice Agricole, aidé par Machut, un ami vétérinaire. Mais rien ne va se passer comme prévu quand Poitrinas, Président de l’Académie d’Etampes, et passionné par les vestiges archéologiques romains débarque à l’improviste. Si l’on ajoute à cela les frasques de Jeanne, domestique de Caboussat, la journée de ce dernier s’annonce compliquée …)

La suite … sur scène !

AU PLAISIR !

LONGEAU-PERCEY – Salle des Fêtes Rue de Lorraine, 52250 LONGEAU-PERCEY. Longeau-Percey 52250 Longeau Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06-52-79-07-49 »}, {« type »: « email », « value »: « resa-fusion52@laposte.net »}]

3 Comédies de Boulevards en 1 acte d’Eugène LABICHE. Théâtre Vaudeville