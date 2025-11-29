1 2 3 Noël Centre socio-culturel d’Endoume ludothèque Marseille 7e Arrondissement

1 2 3 Noël

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 18h. Centre socio-culturel d’Endoume ludothèque 285 Rue D’Endoume Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une invitation à redécouvrir le plaisir de jouer ensemble avant Noël.Enfants

Ce samedi milles et passionnés de jeux sont invités à découvrir des nouveautés de nos éditeurs partenaires et redécouvrir des jeux de qualité, sélectionnés au sein du catalogue de la Ludothèque du Centre Social d’Endoume, qui traversent les années et les générations. Comme chaque année depuis plus de 30 ans, le Centre Socio-Culturel d’Endoume se transforme en une immense salle de jeux pour toute une journée, un mois avant Noël.









Jouer dans un cadre familial, chaleureux et social



Le festival 1.2.3 Noël reflète pleinement l’esprit du Centre Social d’Endoume un lieu convivial, familial et intergénérationnel où le jeu est avant tout un moyen de créer du lien. Depuis plusieurs décennies, le jeu est au coeur du projet du Centre, à travers sa ludothèque, espace unique à Marseille qui fonctionne toute l’année et accueille petits et grands. Participer au festival, c’est aussi soutenir la ludothèque les nouveaux jeux reçus pour l’événement sont ensuite intégrés à la collection et utilisés tout au long de l’année. Jouer à 1.2.3 Noël , c’est vivre une expérience unique chaque jeu est animé par un bénévole passionné qui explique les règles, entraîne parents et enfants dans des parties endiablées, et veille à ce que personne ne joue seul. C’est cette atmosphère d’échange, d’écoute et de plaisir partagé qui fait tout le charme du festival.









Mettre en avant les jeux de qualité





Cette année, le festival met aussi en lumière des jeux intemporels et de qualité qui ont fait leurs preuves auprès des enfants et des animateurs de la ludothèque au fil des années. Des jeux qui rassemblent, amusent et font réfléchir, souvent moins médiatisés mais bien plus riches que les produits “vus à la TV”. Pourquoi risquer d’acheter un jeu éphémère, quand on peut découvrir des pépites ludiques testées et approuvées ?









Consommer autrement pour Noël





Un espace de vente sera proposé sur place, en partenariat avec la boutique marseillaise Alphaludic, également présente l’an passée. Les visiteurs pourront ainsi acheter directement les jeux testés pendant le festival, dans la même logique de consommation responsable et durable.



Tester, jouer, échanger, puis choisir en connaissance de cause une belle manière d’éviter les achats impulsifs et de privilégier les jeux qui dureront longtemps dans les foyers. .

Centre socio-culturel d’Endoume ludothèque 285 Rue D’Endoume Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 52 08 63 123noel.marseille@cscendoume.fr

English :

An invitation to rediscover the pleasure of playing together before Christmas.

German :

Eine Einladung, vor Weihnachten die Freude am gemeinsamen Spielen wiederzuentdecken.

Italiano :

Un invito a riscoprire il piacere di giocare insieme prima di Natale.

Espanol :

Una invitación a redescubrir el placer de jugar juntos antes de Navidad.

