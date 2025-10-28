1, 2, 3 Saumon ! Les Minutes bleues Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre

Début : 2025-10-28 16:45:00

fin : 2025-10-28 18:45:00

Prêts pour une chasse au trésor le long du Léguer ? Le saumon Atlantique, poisson emblématique mais menacé, n’aura plus de secrets pour vous. En apercevrez-vous un remontant la rivière à la tombée du jour ?

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Rue Crec’h Uguen Aquarium Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39

