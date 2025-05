1, 2, 3 Solidarités et Accès aux droits – Square des Lauriers – Michelle Palas Nantes, 6 juin 2025 09:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 09:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Lors de cette journée dédiée à l’accès aux droits et aux solidarités, de nombreux acteurs associatifs et institutionnels seront présents pour répondre à vos questions. Le programme du vendredi 6 juin : 10h à 12h à la Maison des habitants et du citoyen : « 93 La Belle rebelle », film documentaire de Jean Pierre Thorn sera suivi d’un échange avec Yasmin Rahmani, le festival des 3 continents, Tissé Métisse. 12h à 13h45 dans le Square Michelle Palas « Saveurs d’ici et d’ailleurs ». Venez composer votre sandwich avec Océan, Vrac, le MAB et la CLCV 14h à 17h dans le Square Michelle Palas « Village Accès aux droits ». Vous avez des questions ? Venez échanger avec les acteurs présents+ Valorisations d’actions menées en proximité avec l’AFEE et ASAMLA au rez de jardin de la MHC de la MHC À partir de 17h Chorale « Enchantons nous » – Chants dans différentes langues

Square des Lauriers – Michelle Palas Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 70 22 26 44