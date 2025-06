1, 2, 3…Trait d’Union Cussac-Fort-Médoc 25 juin 2025 10:00

Association Régionale sur le Travail d’Expression Libre des Inadaptés pour leur Epanouissement et leur Reconnaissance Sociale ARTELIERS est une association aux idées créatives, innovantes, basée sur l’expression artistique (peinture, dessin, art textile, poésie et théâtre) dont le principal objectif est de rendre la culture et la création accessibles à tous. Cette année, ARTELIERS propose une exposition collective de peintures et d’art textile. Cette exposition intitulée 1,2,3…Trait d’Union réunira une vingtaine d’artistes. Elle est une rétrospective de trois années de création .

