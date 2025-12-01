1/2 finale de Coupe de France de roller indoor Espoir et Absolu LOURDES Lourdes

1/2 finale de Coupe de France de roller indoor Espoir et Absolu

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

1/2 finale de Coupe de France de roller indoor Espoir et Absolu organisée par Lourdes Roller

au Palais des sports de 8h à 18h.

Entrée gratuite.

Informations complémentaires via les coordonnées ci-dessous: 05 62 42 54 57

.

English :

1/2 finale de Coupe de France de roller indoor Espoir et Absolu organisé par Lourdes Roller

at the Palais des Sports from 8am to 6pm.

Free admission.

For further information, please use the contact details below: 05 62 42 54 57

German :

1/2 Finale des französischen Indoor-Rollschuh-Cups Espoir et Absolu , organisiert von Lourdes Roller

im Palais des Sports von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Eintritt frei.

Weitere Informationen über die unten angegebenen Kontaktdaten: 05 62 42 54 57

Italiano :

1/2 finale della Coppa di Francia Indoor Roller Espoir et Absolu organizzata dal Lourdes Roller

al Palais des Sports dalle 8.00 alle 18.00.

Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni, contattare 05 62 42 54 57

Espanol :

1/2 final de la Copa de Francia de patinaje en sala Espoir et Absolu organizada por Lourdes Roller

en el Palacio de Deportes de 8.00 a 18.00 horas.

Entrada gratuita.

Para más información, póngase en contacto con 05 62 42 54 57

