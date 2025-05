1/2 finale du Championnat de France de TRIATHLON Jeunes – Pierrelatte, 18 mai 2025 09:00, Pierrelatte.

Drôme

1/2 finale du Championnat de France de TRIATHLON Jeunes Lac de Pignedoré Pierrelatte Drôme

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 16:00:00

2025-05-18

Toute l’équipe du Tricastin Triathlon Club est mobilisée pour accueillir les jeunes triathlètes du Sud-Est (de la Corse à l’Auvergne en passant par Chamonix!) pour la 1/2 finale Sud-Est Championnat de France Triathlon Jeunes.

Lac de Pignedoré

Lac de Pignedoré
Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The whole Tricastin Triathlon Club team is on hand to welcome young triathletes from the South-East of France (from Corsica to Auvergne, not forgetting Chamonix!) for the 1/2 final of the South-East French Youth Triathlon Championship.

German :

Das gesamte Team des Tricastin Triathlon Club ist mobilisiert, um die jungen Triathleten aus dem Südosten Frankreichs (von Korsika über Chamonix bis zur Auvergne!) für das 1/2-Finale der französischen Triathlon-Jugendmeisterschaft im Südosten Frankreichs zu empfangen.

Italiano :

L’intero team del Tricastin Triathlon Club è a disposizione per accogliere i giovani triatleti del sud-est della Francia (dalla Corsica all’Auvergne, senza dimenticare Chamonix!) per la 1/2 finale dei Campionati francesi di triathlon giovanile del sud-est.

Espanol :

Todo el equipo del Club de Triatlón Tricastin está presente para recibir a los jóvenes triatletas del Sureste de Francia (de Córcega a Auvernia, ¡sin olvidar Chamonix!) para la 1/2 final de los Campeonatos de Francia de Triatlón de la Juventud del Sureste.

