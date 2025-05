1/2 finale triathlon jeunes – Lac de Pignedoré Pierrelatte, 17 mai 2025 07:00, Pierrelatte.

Drôme

1/2 finale triathlon jeunes Lac de Pignedoré Chemin de Sérignan Pierrelatte Drôme

Tarif : 27

Licenciés uniquement

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

2025-05-17

1/2 finale sud-est championnat de France triathlon jeunes. Catégories benjamin(e)s; minimes; cadet(te)s; juniors. Sur inscription https://inscriptions-teve.fr/triathlon-du-tricastin-2025. Pas d’inscriptions sur place. Buvette et restauration sur place.

+33 4 75 04 07 98

English :

1/2 finale sud-est championnat de France triathlon jeunes. Categories: benjamin(e)s; minimes; cadet(te)s; juniors. Registration required: https://inscriptions-teve.fr/triathlon-du-tricastin-2025. No on-site registration. Refreshments and catering on site.

German :

1/2 Finale der französischen Triathlonmeisterschaft für Jugendliche im Südosten Frankreichs. Kategorien: Benjamin(e), Minimes, Cadet(te), Juniors. Anmeldung erforderlich: https://inscriptions-teve.fr/triathlon-du-tricastin-2025. Keine Anmeldungen vor Ort. Getränke und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

1/2 finale del campionato francese di triathlon giovanile del sud-est. Categorie: benjamin(e) s; minime; cadet(te) s; juniores. Iscrizione obbligatoria: https://inscriptions-teve.fr/triathlon-du-tricastin-2025. Nessuna iscrizione in loco. Bar e ristorazione in loco.

Espanol :

1/2 final del campeonato de triatlón juvenil del sureste de Francia. Categorías: benjamin(e)s; minimes; cadet(te)s; juniors. Inscripción obligatoria: https://inscriptions-teve.fr/triathlon-du-tricastin-2025. No hay inscripciones in situ. Bar y catering in situ.

