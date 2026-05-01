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1/2 Journée Cocooning Coulans-sur-Gée

1/2 Journée Cocooning Coulans-sur-Gée samedi 30 mai 2026.

Adresse : Gîte LA ROUSSELIERE Route du VAULAY

Ville : 72550 Coulans-sur-Gée

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif :

Coulans-sur-Gée

1/2 Journée Cocooning

Gîte LA ROUSSELIERE Route du VAULAY Coulans-sur-Gée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:45:00
fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Seconde édition de la 1/2 Journée Cocooning de Bien dans sa Bulle
Les professionnels du bien-être de BIEN DANS SA BULLE organisent une ½ journée Cocooning.

⏰ Au choix
Matinée cocooning de 8h45 à 13h00
– 1 voyage sonore
– 1 séance collective de naturopathie
– 1 séance individuelle vos vœux seront à préciser
Après-midi cocooning de 14h15 à 18h30
– 1 séance collective de naturopathie ou une méditation ou de sophrologie
– 1 séance collective de naturopathie
– 1 séance individuelle vos vœux seront à préciser

Cette ½ journée proposée au tarif de 69 € comprend 2 séances collectives et une séance individuelle.

Voici les différentes prestations individuelles qui seront proposées
• Massage Bien-être ciblé et sur-mesure
• Réflexologie facio-crânienne
• Réflexologie plantaire
• Soin énergétique magnétisme/pendule
• Tirage de cartes, cartomancie
• Massage Amma Assis
• Massage sonore aux instruments vibratoires (gong, bols tibétains, diapason ..)
• Massage visage balinais
• Hypnose et outils pour moduler ses émotions
• Réflexologie palmaire
• Massage vibratoire du visage au diapason

Nous vous inviterons à faire 3 vœux
Le règlement s’effectuera comme suit
– Un acompte de 19 € qui validera votre inscription sur Hello Asso
– Le solde sera à régler le jour J, pour cela nous vous remercions de prévoir le paiement de 50 euros en espèces.

Inscription préalable et indispensable via la billeterie https://www.helloasso.com/associations/bien-dans-sa-bulle/evenements/2026-1-2-journee-cocooning-bien-dans-sa-bulle
Ou par téléphone ou sur whatsapp si vous n’avez pas la possibilité de vous connecter

Laissez-vous tenter ! D’autant que le nombre de places est limité !   .

Gîte LA ROUSSELIERE Route du VAULAY Coulans-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 80 11 88  biendanssabulle72550@gmail.com

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English :

Second edition of Bien dans sa Bulle’s 1/2 Day Cocooning event

L’événement 1/2 Journée Cocooning Coulans-sur-Gée a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72