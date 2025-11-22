1/4 DE FINALE DU CHAMPIONNAT D’OCCITANIE ÉLITE AMATEUR

10 rue de la Douane Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le samedi 22 novembre 2025, le Ring Olympique Balaruc accueille les 1/4 de finales du Championnat d’Occitanie Élite Amateur au complexe sportif Pech Méja.

Le samedi 22 novembre 2025, le Ring Olympique Balaruc accueille les 1/4 de finales du Championnat d’Occitanie Élite Amateur au complexe sportif Pech Méja.13h30 17h30 catégories Minime, Cadet, Junior19h30 minuit catégories Senior, ÉliteEntrée 10 € restauration sur place réservation 06 18 77 29 96. .

10 rue de la Douane Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 18 77 29 96 emmanuelle.perez97@sfr.fr

English :

On Saturday November 22, 2025, Ring Olympique Balaruc hosts the 1/4 finals of the Occitanie Elite Amateur Championship at the Pech Méja sports complex.

German :

Am Samstag, den 22. November 2025, richtet der Ring Olympique Balaruc das 1/4-Finale der Meisterschaft Okzitanien Elite Amateur im Sportkomplex Pech Méja aus.

Italiano :

Sabato 22 novembre 2025, il Ring Olympique Balaruc ospiterà i quarti di finale del Campionato Occitanie Elite Amateur presso il complesso sportivo di Pech Méja.

Espanol :

El sábado 22 de noviembre de 2025, el Ring Olympique Balaruc acogerá los cuartos de final del Campeonato de Occitanie Elite Amateur en el complejo deportivo de Pech Méja.

L’événement 1/4 DE FINALE DU CHAMPIONNAT D’OCCITANIE ÉLITE AMATEUR Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE