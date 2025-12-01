1/8 de Coupe de France Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Toulouse Le Phare Chambéry

1/8 de Coupe de France Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Toulouse

Pour les 8ème de finale de Coupe de France, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Toulouse ! Un match à élimination directe avec de très forts enjeux pour les ‘Jaune & Noir’, le tout dans un Phare qui fêtera Noël.

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Toulouse in the 8th final of the French Cup! A knockout match with high stakes for the ?Jaune & Noir?, all in a Lighthouse that will be celebrating Christmas.

Im Achtelfinale des französischen Pokals empfängt Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Toulouse! Ein K.O.-Spiel mit sehr hohen Einsätzen für die Gelb-Schwarzen, das Ganze in einem Leuchtturm, der Weihnachten feiert.

Lo Chambéry Savoia Mont Blanc Handball ospita il Tolosa negli ottavi di Coppa di Francia! Si tratta di una partita a eliminazione diretta con una posta in gioco importante per i giallo-neri, mentre il Phare festeggerà il Natale.

El Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al Toulouse en los octavos de final de la Copa de Francia Es un partido eliminatorio con mucho en juego para los amarillos y negros, y el Phare estará celebrando la Navidad.

