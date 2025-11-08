1 an de la MK Soirée musicale Place Valerie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros

1 an de la MK Soirée musicale

Place Valerie Masson-Delmotte Maison Kenanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Soirée musicale vibrante où trois groupes enchaîneront rock & ballades, musique traditionnelle irlandaise, accents blues & bluegrass et chaleur latino !

En partenariat avec Radomisol The Wild Seeds, Duo Marie-Laure le Duc & Didier Talvat, Happy Fingers.

Restauration galettes et crêpes avec La Pat de Nat.

Buvette au café. .

Place Valerie Masson-Delmotte Maison Kenanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 1 an de la MK Soirée musicale Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose