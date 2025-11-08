1 an de la MK Soirée musicale Place Valerie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros
1 an de la MK Soirée musicale Place Valerie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros samedi 8 novembre 2025.
1 an de la MK Soirée musicale
Place Valerie Masson-Delmotte Maison Kenanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08 22:00:00
2025-11-08
Soirée musicale vibrante où trois groupes enchaîneront rock & ballades, musique traditionnelle irlandaise, accents blues & bluegrass et chaleur latino !
En partenariat avec Radomisol The Wild Seeds, Duo Marie-Laure le Duc & Didier Talvat, Happy Fingers.
Restauration galettes et crêpes avec La Pat de Nat.
Buvette au café. .
Place Valerie Masson-Delmotte Maison Kenanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51
