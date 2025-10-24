1 an de l’Hôtel Epona Epona Hôtel Sens

L’Epona Hôtel vous invite à vivre un moment unique !

Monsieur GLAÇON Gilles, artiste peintre contemporain, réalisera une œuvre en direct lors du dîner au restaurant, accompagné d’un musicien pour sublimer l’expérience.

Menu exclusif spécialement imaginé pour l’occassion.

Programme

11h 14h Réalisation de l’esquisse par l’artiste dans le hall d’accueil

Dès 19h Peinture en direct au restaurant La Table d’Epona, en musique. Sur réservation. .

Epona Hôtel 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00

