1 balade 2 castors rdv au croisement de l’av. de la république et du bd du massacre (bus c20 et c6, arrêt Le Nain) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

1 balade 2 castors À 10 h // Durée 2 h environ – tout public I Balade découverte historique etthéâtralisée avec l’association Vous êtes ici Le mouvement Castor, bâtir collectivement ses habitations, s’est développé en France dans les années 50 avec différentes expérimentations dans la métropole nantaise. (Re)découvrez cette aventure constructive à l’occasion d’une balade en 2 temps : les Castors du Tillay, à travers une déambulation et des documents d’archives, photos anciennes et témoignages puis les Castors St-Yves avec des lectures théâtralisées par des comédiens depuis les maisons et leurs jardins.rdv au croisement de l’av. de la république et du bd du massacre (bus c20 et c6, arrêt Le Nain)

