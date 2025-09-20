1 balade 2 castors rdv au croisement de l’av. de la république et du bd du massacre (bus c20 et c6, arrêt Le Nain) Saint-Herblain

1 balade 2 castors rdv au croisement de l’av. de la république et du bd du massacre (bus c20 et c6, arrêt Le Nain) Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

1 balade 2 castors Samedi 20 septembre, 10h00 rdv au croisement de l’av. de la république et du bd du massacre (bus c20 et c6, arrêt Le Nain) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

1 balade 2 castors

À 10 h // Durée 2 h environ – tout public

I Balade découverte historique et

théâtralisée avec l’association Vous êtes ici

Le mouvement Castor, bâtir collectivement ses habitations, s’est développé en France dans les années 50 avec différentes expérimentations dans la métropole nantaise. (Re)découvrez cette aventure constructive à l’occasion d’une balade en 2 temps : les Castors du Tillay, à travers une déambulation et des documents d’archives, photos anciennes et témoignages puis les Castors St-Yves avec des lectures théâtralisées par des comédiens depuis les maisons et leurs jardins.

rdv au croisement de l’av. de la république et du bd du massacre (bus c20 et c6, arrêt Le Nain)

rdv au croisement de l’av. de la république et du bd du massacre (bus c20 et c6, arrêt Le Nain) av. de la république saint-herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Tillay-La Garotterie Loire-Atlantique Pays de la Loire

1 balade 2 castors

Vous êtes ici