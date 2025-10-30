1 Chef | 1 marché | 1 recette Langeac
place de la liberté Langeac Haute-Loire
2025-10-30 09:00:00
2025-10-30 12:00:00
2025-10-30
Les Stars du Guide Michelin sur nos marchés ! Pour 1 Chef, 1 marché et 1 recette , le Chef Clément Brun du restaurant du Haut-Allier vous donne rendez-vous sur le marché de Langeac pour une démonstration de cuisine le temps d’une recette.
place de la liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 51
English :
Michelin Guide stars on our markets! For 1 Chef, 1 market and 1 recipe , Chef Clément Brun from the Restaurant du Haut-Allier invites you to the Langeac market for a cooking demonstration and a recipe.
German :
Die Stars des Guide Michelin auf unseren Märkten! Für 1 Chef, 1 Markt und 1 Rezept lädt Sie Chefkoch Clément Brun vom Restaurant du Haut-Allier auf den Markt von Langeac ein, um Ihnen für die Dauer eines Rezepts seine Kochkünste zu demonstrieren.
Italiano :
Le stelle della Guida Michelin nei nostri mercati! Per 1 chef, 1 mercato e 1 ricetta , lo chef Clément Brun del Restaurant du Haut-Allier sarà presente al mercato di Langeac per una dimostrazione di cucina e una ricetta.
Espanol :
¡Las estrellas de la Guía Michelin en nuestros mercados! Para 1 Chef, 1 mercado y 1 receta , el Chef Clément Brun del Restaurant du Haut-Allier estará presente en el mercado de Langeac para una demostración de cocina y una receta.
