1 Chef | 1 marché | 1 recette Paulhaguet

place Lafayette Paulhaguet Haute-Loire

Début : 2025-10-27 09:00:00

fin : 2025-10-27 12:00:00

2025-10-27

Les Stars du Guide Michelin sur nos marchés ! Pour 1 Chef, 1 marché et 1 recette , le Chef Aurélien Vidal du restaurant La Maison Vidal vous donne rendez-vous sur le marché de Paulhaguet pour une démonstration de cuisine le temps d’une recette.

place Lafayette Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 51

English :

Michelin Guide stars on our markets! For 1 Chef, 1 market and 1 recipe , Chef Aurélien Vidal from the restaurant La Maison Vidal invites you to Paulhaguet market for a cooking demonstration and recipe.

German :

Die Stars des Guide Michelin auf unseren Märkten! Für 1 Chef, 1 Markt und 1 Rezept lädt Sie Chefkoch Aurélien Vidal vom Restaurant La Maison Vidal auf den Markt von Paulhaguet ein, um Ihnen für die Dauer eines Rezepts seine Kochkünste zu demonstrieren.

Italiano :

Le stelle della Guida Michelin nei nostri mercati! Per 1 chef, 1 mercato e 1 ricetta , lo chef Aurélien Vidal del ristorante La Maison Vidal sarà presente al mercato di Paulhaguet per una dimostrazione di cucina e una ricetta.

Espanol :

¡Las estrellas de la Guía Michelin en nuestros mercados! Para 1 Chef, 1 mercado y 1 receta , el Chef Aurélien Vidal del restaurante La Maison Vidal estará presente en el mercado de Paulhaguet para una demostración de cocina y una receta.

