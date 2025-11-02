1 Chef | 1 marché | 1 recette Siaugues-Sainte-Marie

1 Chef | 1 marché | 1 recette Siaugues-Sainte-Marie dimanche 2 novembre 2025.

1 Chef | 1 marché | 1 recette

place du marché au veaux Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 12:00:00

2025-11-02

Les Stars du Guide Michelin sur nos marchés ! Pour 1 Chef, 1 marché et 1 recette , le Chef Laurent Gambart du restaurant L’Ermitage vous donne rendez-vous sur le marché de Siaugues-Sainte-Marie pour une démonstration de cuisine le temps d’une recette.

place du marché au veaux Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 51

English :

Michelin Guide stars on our markets! For 1 Chef, 1 market and 1 recipe , Chef Laurent Gambart from the L’Ermitage restaurant invites you to the Siaugues-Sainte-Marie market for a cooking demonstration and a recipe.

German :

Die Stars des Guide Michelin auf unseren Märkten! Für 1 Chef, 1 Markt und 1 Rezept lädt Sie Chefkoch Laurent Gambart vom Restaurant L’Ermitage auf den Markt von Siaugues-Sainte-Marie ein, um Ihnen für die Dauer eines Rezepts seine Kochkünste zu demonstrieren.

Italiano :

Le stelle della Guida Michelin nei nostri mercati! Per 1 chef, 1 mercato e 1 ricetta , lo chef Laurent Gambart del ristorante L’Ermitage sarà presente al mercato di Siaugues-Sainte-Marie per una dimostrazione di cucina e una ricetta.

Espanol :

¡Las estrellas de la Guía Michelin en nuestros mercados! Para 1 Chef, 1 mercado y 1 receta , el Chef Laurent Gambart del restaurante L’Ermitage estará presente en el mercado de Siaugues-Sainte-Marie para una demostración de cocina y una receta.

