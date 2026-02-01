1 ÉDITION EXPO VENTE MINERAUX FOSSILES BIJOUX Arles-sur-Tech
samedi 4 avril 2026.
1 ÉDITION EXPO VENTE MINERAUX FOSSILES BIJOUX
11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-06 18:30:00
2026-04-04
4-5-6 avril 2026
1 édition Expo Vente
MINERAUX FOSSILES BIJOUX
à la Salle des Fêtes
animations et exposition
Entrée 3€ à partir de 12 ans valable 3 jours
Samedi de 9h30-18h30 Dimanche de 9h30-1830
Lundi de 9h30-18h30
Contact 06 51 02 65 93
11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 02 65 93
English :
april 4-5-6, 2026
1 edition Expo Sale
MINERALS FOSSILS JEWELS
at the Salle des Fêtes
entertainment and exhibition
Admission 3? from 12 years valid for 3 days
Saturday, 9:30am 6:30pm Sunday, 9:30am 6:30pm
Monday from 9h30-18h30
Contact: 06 51 02 65 93
