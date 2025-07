1 er Forum de l’amélioration de l’habitat à Pertuis Pertuis

1 er Forum de l’amélioration de l’habitat à Pertuis Pertuis vendredi 26 septembre 2025.

1 er Forum de l’amélioration de l’habitat à Pertuis

Vendredi 26 septembre 2025 de 9h à 12h. place du 4 Septembre Pertuis Vaucluse

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Venez rencontrer les acteurs publics et partenaires du logement , sur le parvis du Tribunal , le vendredi 26 septembre de 9h à 12h.

Au programme divers thèmes tels que la salubrité, le confort, les aides financières, la performance énergétique…



De 09h à 12h Déambulation libre parmi les stands d’information.

De 09h30 à 9h45 Première mini conférence à la salle d’audience du Tribunal « Opération zéro logement vacant »

De 10h15 à 10h30 Deuxième mini conférence à la salle d’audience du Tribunal « Les aides financières à la rénovation ».

De 11h00 à 11h15 Troisième mini conférence « Qu’est-ce que le mal logement? ».

De 11h15 à 11h30 Temps d’échange avec le public .

place du 4 Septembre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 28 50

English :

Come and meet the public players and partners in the housing sector, on the forecourt of the Tribunal, on Friday September 26 from 9am to 12pm.

German :

Treffen Sie am Freitag, den 26. September von 9.00 bis 12.00 Uhr auf dem Vorplatz des Gerichts die öffentlichen Akteure und Partner des Wohnungswesens.

Italiano :

Venite a incontrare gli attori pubblici e i partner del settore dell’edilizia abitativa, sul piazzale del Tribunale, venerdì 26 settembre dalle 9.00 alle 12.00.

Espanol :

Venga a reunirse con los agentes públicos y los socios del sector de la vivienda, en la explanada del Tribunal, el viernes 26 de septiembre de 9.00 a 12.00 horas.

