1 ère Edition Deep fitness race Rue de Pitchot Biarritz

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

1 ère Edition Deep fitness race La plus grande courses hybride indépendante de France.

Cette course est composée de 8 ateliers de fitness à enchainer.

Une atmosphère unique au Pays Basque

Scène avec 6 DJ de la Côte basque qui vont se succéder tout au long de la journée.

C’est plus qu’une courses, c’est un show

Une épreuve qui mêle, force, cardio et mental

Village partenaire avec possibilité de restauration sur place .

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 76 58 49 deeptinessrace@thealbasociety.com

