1 h pour comprendre son ado-One Man Show La Comédie du Finistère Brest

1 h pour comprendre son ado-One Man Show La Comédie du Finistère Brest samedi 4 octobre 2025.

1 h pour comprendre son ado-One Man Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-29 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30

Essayons de comprendre nos Ados en 1 Heure. En vrai ça va être une pure dinguerie!

Un stand Up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’ Ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété. Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade ! Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’ Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès Les Adoleschiants.

À Savoir Jean-Baptiste Mazoyer est un comédien de Stand Up (Reconnecté, Geek…), mais également auteur pour la télé et le web. Robert Punzano est auteur et metteur en scène, on lui doit Les Colocs, Coach-Moi si tu Peux, Ce Soir ou Jamais…

Informations pratiques

Durée 1h

Humour

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

