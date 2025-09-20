1 hall 1 artiste sur l’île Feydeau Île Feydeau Nantes

Voyagez dans le temps sur l’île Feydeau, joyau nantais du XVIIIe siècle. Dans le cadre de « 1 hall 1 artiste », chaque demeure accueille des œuvres contemporaines en résonance avec l’architecture.

**Plongez dans l’histoire et les arts sur l’île Feydeau**

**_____________________________________________________________**

**Embarquez** pour un **voyage dans le temps** en découvrant l’**île Feydeau**, un **joyau architectural du XVIIIe** siècle niché **au cœur de Nantes**.

**Laissez-vous guider** à travers les **magnifiques halls** et **cours secrètes** de ces **demeures historiques**, sublimés par les **créations d’artistes talentueux**.

Dans le cadre de **1 hall 1 artiste**, chaque **« Maison »** se transforme en un **écrin unique**, où l’**architecture** dialogue avec la **peinture**, le **dessin**, la **sculpture**, la **photographie** et la **musique**.

[Cliquez ici pour le programme complet](https://collectifilefeydeau.github.io/1Hall1Artiste)

**8 quai Turenne**

* **Emmanuelle Boisson** (Manoukidessine)

* Portée par le désir de raconter des histoires en images, Manoukidessine explore avec tendresse les émotions, le quotidien et l’imaginaire. Elle partage son univers à travers dessins, carnets et albums jeunesse.

* **Catherine Clément** (Kat Klementi)

* Depuis 2018, Catherine Clément crée des petits formats à partir de cadres anciens, mêlant esthétique et narration silencieuse. Ses œuvres, proches du micro-portrait ou de la nature morte, invitent à une observation intime, où chaque cadre dialogue avec le sujet et renforce sa singularité.

* **Mostapha Rouine**

* Puisant son inspiration entre la Bretagne et le Maroc, entre pêche à pied et scènes de vie quotidienne, Mostapha Rouine crée avec aquarelles, brou de noix et huiles. L’artiste peintre autodidacte fait vibrer la lumière, l’ambiance et les couleurs de ces deux mondes.

**9 et 9 bis quai Turenne**

* **Bruno barbier**

* Artiste peintre et dessinateur installé à Nantes, explorant les thèmes du souvenir et de la nostalgie, Bruno Barbier évoque des fragments de mémoire, entre émotions passées et traces du temps.

* **Concerts, lectures poétiques et contes**

* De multiples concerts vous seront proposés dans cette cour magnifique, la cour ovale ! Pour en savoir plus, cliquez ici.

**10 quai Turenne / 13 rue Kervégan**

* **Alain Gremillet**

* Associant couleurs, mouvements et lumière pour susciter l’émotion, l’artiste peintre abstrait Alain Gremillet explore librement la matière avec acrylique, spatules et objets du quotidien, donnant naissance à des œuvres uniques et lumineuses.

* **Jérôme Gourdon**

* Mêlant photographie, intervention in-situ et peinture acrylique, Jérôme Gourdon se définit comme un photo-émographe. Son travail explore les frontières entre image captée et image transformée, pour créer des œuvres à la croisée des médiums.

* **Nadège Hameau** (Nadhame.artiste)

* Des mondes imaginaires prennent forme au marqueur acrylique, dans un style mêlant pointillisme, précision et rêverie. Autodidacte, Nadhame.artiste, alias Nadège Hameau, cultive une démarche empreinte de patience et de poésie visuelle.

* **Pauline Crusson**

* Revisitant les cartes postales du vieux Nantes avec un style unique et détaillé, Pauline Crusson sous le nom de PaoaNaoned, redonne vie à ces images anciennes. Elle capture ainsi l’essence de la ville à travers ses dessins.

* **Elizavetta Vodyanova**

* Artiste peintre contemporaine basée à Nantes, Elizaveta Vodyanova explore la peinture figurative à l’acrylique. Ses œuvres, intimes et poétiques, capturent des instants de vie — intérieurs, visages, paysages marins — avec une palette subtile et vibrante.

**17 rue Kervégan**

* **Marie Husson**

* Explorant des instants d’intimité à la lisière du visible, Marie Husson archive ses découvertes sous forme de dessins et peintures mêlant aquarelle, encre, broderie ou huile. Sa pratique, expérimentale et sensible, donne naissance à des images profondes, fragiles et puissamment poétiques.

**11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan**

* **Gaël Caudoux**

* Vastes cartographies de territoires imaginaires, riches en détails et en narration, Gaël Caudoux les réalise à la main depuis l’enfance. Ses grands formats, en constante évolution, invitent à la découverte d’un univers unique et fascinant.

* **Malou Tual** (L’âme agit dans les mains)

* Artiste peintre et sculptrice sur bois, Malou Tual crée des œuvres uniques autour de masques ethniques et de mandalas émotionnels. Ses sculptures, façonnées à la main, allient sensibilité et tradition dans une démarche artisanale profonde.

**15 allée Duguay Trouin**

* **Clotilde Debar Zablocki** (Appoline Design)

* Inspirée par l’histoire et le patrimoine local, notamment celui d’Anne de Bretagne, Clotilde Debar-Zablocki crée un univers poétique et sensible. Avec David, elle forme le duo apolline.design, spécialisé en fresques décoratives et patines.

* **Fabienne Choyau**

* Guidée par sa passion pour la couleur, Fabienne Choyau puise son inspiration dan la nature et les instants du quotidien. Son regard se laisse porter par ce qui l’entoure, transformant émotions et impressions en toiles vibrantes.

**16 allée Duguay Trouin**

* **Jocelyn Prouff** (Joss Proof)

* Croquant in situ des lieux urbains où la nature reprend ses droits, avec une attention particulière à la lumière et aux détails, Joss Proof invite à un autre regard sur la ville à travers ses carnets sensibles. Il partage cet univers dans son livre « Carnets Nantais ».

* **Jérôme Luneau** (Chun Yong Ho)

* Artiste peintre originaire de Corée du Sud, Chun Yong Ho explore l’abstraction à travers des jeux de couleurs et de lignes évoquant des paysages mentaux. Son travail invite à un voyage intérieur, entre sensations et émotions.

* **Andry « Shango » Rajoelina**

* Artiste multidisciplinaire mêlant peinture, design et art textile, Andry « Shango » Rajoelina explore les identités africaines à travers une esthétique vibrante et contemporaine. Son univers visuel, riche en symboles et en couleurs, reflète un profond engagement culturel et narratif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T19:00:00.000+02:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1-hall-1-artiste-1634403899059

Île Feydeau Rue Kervégan, Nantes Centre-Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique