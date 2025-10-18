1 heure, 1 instrument le violon Civaux
1 heure, 1 instrument le violon Civaux samedi 18 octobre 2025.
1 heure, 1 instrument le violon
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
18 octobre 2025
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Karin Kok propose la découverte de son instrument le violon. Histoire, composition, et démonstrations seront au rendez-vous.
Accessible pour toute la famille, vous venez, vous écoutez, vous testez si vous souhaitez.
Sans réservation .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 054841198 bibliotheque.civaux@wanadoo.fr
