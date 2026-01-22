1 heure, 1 univers musical Ombre Civaux

1 heure, 1 univers musical Ombre

4 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Découvrez l’univers folk rock d’Ombre, une jeune compositrice et interprète.

Tout public

Sans inscription .

