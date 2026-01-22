1 heure, 1 univers musical Ombre Civaux
1 heure, 1 univers musical Ombre Civaux samedi 24 janvier 2026.
1 heure, 1 univers musical Ombre
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Découvrez l’univers folk rock d’Ombre, une jeune compositrice et interprète.
Tout public
Sans inscription .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 1 heure, 1 univers musical Ombre
L’événement 1 heure, 1 univers musical Ombre Civaux a été mis à jour le 2026-01-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne