1 heure avec l’ail des ours La Vergenne
1 heure avec l’ail des ours La Vergenne samedi 14 mars 2026.
La Vergenne Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Participez à un atelier animé par Des plantes pour nous pour découvrir les vertus de l’ail des ours. RDV en forêt pour apprécier ses multiples secrets. .
La Vergenne 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 56 38 86
