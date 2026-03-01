1 heure avec l’ail des ours

La Vergenne Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Participez à un atelier animé par Des plantes pour nous pour découvrir les vertus de l’ail des ours. RDV en forêt pour apprécier ses multiples secrets. .

La Vergenne 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 56 38 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 1 heure avec l’ail des ours

L’événement 1 heure avec l’ail des ours La Vergenne a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL