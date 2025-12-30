1 HEURE POUR COMPRENDRE SON ADO ENSISHEIM – FOYER SAINT-MARTIN Ensisheim

1 HEURE POUR COMPRENDRE SON ADO Début : 2026-01-02 à 18:00. Tarif : – euros.

Un stand-up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété. Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade ! Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’ Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès : Les Adoleschiants. Le saviez-vous ? Jean-Baptiste Mazoyer est un comédien de Stand Up (Reconnecté, Geek…), mais également auteur pour la télé et le web. Robert Punzano est auteur et metteur en scène, on lui doit Les Colocs, Coach-Moi si tu Peux, Ce Soir ou Jamais…

ENSISHEIM – FOYER SAINT-MARTIN 1 RUE DE LA 9E DIC 68190 Ensisheim 68