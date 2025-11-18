1 jour, 1 métier, 1 opportunité !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T23:59:00+01:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T23:59:00+01:00
Présentation via des vidéos métiers de la maintenance industrielle et des métiers associés avec des offres d’emploi correspondantes chez SODI, filiale historique du groupe VEOLIA et leader français de la maintenance industrielle.
Présentation lors d’un post Linkedin journalier d’un métiers de la maintenance industrielle associé à une opportunité d’emploi chez SODI orientation maintenance