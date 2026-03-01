1 JOUR 1 RANDO SUR LE CHEMIN DES DOLMENS DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains
1 JOUR 1 RANDO SUR LE CHEMIN DES DOLMENS DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains mardi 26 mai 2026.
1 JOUR 1 RANDO SUR LE CHEMIN DES DOLMENS DE MOLITG-LES-BAINS
Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 13:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Dans le cadre de la semaine Azimunt, consacrée aux activités de pleine nature, l’Office de tourisme Conflent Canigó vous propose une semaine entièrement dédiée à la randonnée pédestre en Conflent.
Michel Assaillit vous propose de découvrir le riche patrimoine de la montagne de Molitg-les-Bains.
.
Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Azimunt week, devoted to outdoor activities, the Conflent Canigó Tourist Office is offering a week entirely dedicated to hiking in Conflent.
Michel Assaillit invites you to discover the rich heritage of the Molitg-les-Bains mountain.
L’événement 1 JOUR 1 RANDO SUR LE CHEMIN DES DOLMENS DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-06 par OTI CONFLENT CANIGO