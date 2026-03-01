1 JOUR 1 RANDO SUR LE CHEMIN DES DOLMENS DE MOLITG-LES-BAINS

Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 13:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Dans le cadre de la semaine Azimunt, consacrée aux activités de pleine nature, l’Office de tourisme Conflent Canigó vous propose une semaine entièrement dédiée à la randonnée pédestre en Conflent.

Michel Assaillit vous propose de découvrir le riche patrimoine de la montagne de Molitg-les-Bains.

.

Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Azimunt week, devoted to outdoor activities, the Conflent Canigó Tourist Office is offering a week entirely dedicated to hiking in Conflent.

Michel Assaillit invites you to discover the rich heritage of the Molitg-les-Bains mountain.

L’événement 1 JOUR 1 RANDO SUR LE CHEMIN DES DOLMENS DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-06 par OTI CONFLENT CANIGO