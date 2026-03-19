1 livre 1 jeu Médiathèque Cognac

1 livre 1 jeu

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Dans le cadre de l’exposition Poussière, la toute, toute petite sorcière, nous vous proposons un moment mêlant découverte d’un album et jeu de société, en écho à l’univers poétique de Julie Gore.

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Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

As part of the Poussière, la toute, toute petite sorcière exhibition, we invite you to discover an album and play a board game, echoing the poetic universe of Julie Gore.

L’événement 1 livre 1 jeu Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac