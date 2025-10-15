1 Marché, 1 Chef, 1 Recette Gien

1 Marché, 1 Chef, 1 Recette

Place Leclerc Gien Loiret

Gratuit

Début : 2025-10-15 09:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

2025-10-15 2025-10-18

Rendez-vous les mercredi 15 et samedi 18 octobre à Gien pour deux matinées autour des produits locaux avec le Chef Christophe Seiller

Le mercredi 15 octobre, de 9h à 12h, l’événement se tiendra sur la place du Maréchal Leclerc. Il sera reconduit le samedi 18 octobre, aux mêmes horaires, sur la place de la Victoire.

Ces matinées mettent en avant des produits frais et de saison, présentés par des producteurs et professionnels locaux. Le public pourra découvrir différents stands, poser des questions et faire ses achats.

Le chef Christophe Seiller, du restaurant Le Regency à Gien, sera présent lors des deux rendez-vous. Il réalisera une recette de saison sur place et prendra le temps d’échanger avec les visiteurs autour de son travail. .

Place Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 84 08

English :

Join us on Wednesday, October 15 and Saturday, October 18 in Gien for two mornings of local produce with Chef Christophe Seiller

German :

Treffpunkt am Mittwoch, den 15. und Samstag, den 18. Oktober in Gien für zwei Vormittage rund um lokale Produkte mit dem Chefkoch Christophe Seiller

Italiano :

Unitevi a noi mercoledì 15 e sabato 18 ottobre a Gien per due mattinate all’insegna dei prodotti locali con lo chef Christophe Seiller

Espanol :

Únase a nosotros el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre en Gien para disfrutar de dos mañanas de productos locales con el chef Christophe Seiller

