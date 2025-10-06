1 min 30 pour changer les regards ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

1 min 30 pour changer les regards ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris lundi 6 octobre 2025.

L’expo propose une immersion dans les regards croisés d’artistes issu·es d’horizons variés, qui explorent chacun·e à leur manière ce que signifie être différent·e, être pluriel·le, être soi..

Dans un contexte où les discriminations persistent sous des formes visibles ou insidieuses, cette exposition nous rappelle que la diversité n’est jamais univoque : elle est vécue, ressentie, racontée de mille façons. Et c’est dans cette pluralité de perceptions qu’émerge un message puissant contre toutes les formes d’exclusion.

Vernissage : Jeudi 9 octobre à 19h

Atelier créatif avec les artistes (pour les enfants de 6-10 ans) : mercredi 15 octobre de 15h à 16h30 / réservation et adhésion au centre social obligatoire (2€)

Une séance de court-métrages avec atelier de sensibilisation, pour les 11-17 ans ! À l’occasion de la Semaine Parisienne de Lutte contre les discriminations 2025

Du lundi 06 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 21h30

samedi

de 09h30 à 17h30

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-06T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-31T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-06T10:00:00+02:00_2025-10-06T21:30:00+02:00;2025-10-07T10:00:00+02:00_2025-10-07T21:30:00+02:00;2025-10-08T10:00:00+02:00_2025-10-08T21:30:00+02:00;2025-10-09T10:00:00+02:00_2025-10-09T21:30:00+02:00;2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T21:30:00+02:00;2025-10-11T09:30:00+02:00_2025-10-11T17:30:00+02:00;2025-10-13T10:00:00+02:00_2025-10-13T21:30:00+02:00;2025-10-14T10:00:00+02:00_2025-10-14T21:30:00+02:00;2025-10-15T10:00:00+02:00_2025-10-15T21:30:00+02:00;2025-10-16T10:00:00+02:00_2025-10-16T21:30:00+02:00;2025-10-17T10:00:00+02:00_2025-10-17T21:30:00+02:00;2025-10-18T09:30:00+02:00_2025-10-18T17:30:00+02:00;2025-10-20T10:00:00+02:00_2025-10-20T18:00:00+02:00;2025-10-21T10:00:00+02:00_2025-10-21T18:00:00+02:00;2025-10-22T10:00:00+02:00_2025-10-22T18:00:00+02:00;2025-10-23T10:00:00+02:00_2025-10-23T18:00:00+02:00;2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T18:00:00+02:00;2025-10-27T10:00:00+02:00_2025-10-27T18:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T18:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T18:00:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T18:00:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr