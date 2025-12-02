1 séance pour lire avec les tout-petits

Galgan Aveyron

1 séance pour lire avec les tout-petits 0-3 ans avec leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles.. Rendez-vous à la médiathèque à partir de 10 h 00. Gratuit, sans inscriptions. Renseignements 05 65 80 45 47. (Centre social et réseau des médiathèques du plateau de Montbazens) .

Galgan 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 45 47

