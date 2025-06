1 SPECTACLE + 1 ATELIER VOIX Maison de quartier de la Bottière Nantes 26 juin 2025 10:00

PARCOURS 1 SPECTACLE + 1 ATELIER VOIX : GRATUIT ! Étape 1 Spectacle Messe pour une planète fragileSAMEDI 21 JUIN de 14h à 15h30 au Théâtre GraslinMesse pour une planète fragile est le nouveau spectacle crée par le compositeur nantais Guillaume Hazebrouck.Sur le plateau et depuis la salle, plus de 85 enfants, adolescents et adultes amateurs nantais chantent aux côtés des artistes du choeur d’Angers Nantes Opéra et de la soliste Nayel Hoxo. Ensemble, ils célèbrent en musique la beauté de lanature et du vivant. Vous assisterez à la répétition générale. Étape 2 Atelier Jeux de mots, jeux de voix2 dates au choix :MERCREDI 25 JUIN de 14h à 15h30 OU JEUDI 26 JUIN de 10h à 11h30 Maison de Quartier de la BottièreSophie Renou, comédienne, et Magali Gaudubois,chanteuse, vous emmènent dans une expériencecréative collective inspirée du spectacle Messe pourune planète fragile. Au programme : rencontres, inventions, jeux demots et jeux vocaux en petits groupes. Un momentde partage poétique et musical tout en douceur ! L’atelier est suivi d’un pot convivial en compagnie d’Antjie Krog, poétesse, autrice du texte duspectacle.Pour en savoir plus : https://www.angers-nantes-opera.com/messe-pour-une-planete-fragile

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0612248071