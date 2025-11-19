Théâtre musical et chorégraphique Conciliabule 1 Temps Danse

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19 10:35:00

Date(s) :

2025-11-19

Le festival 1 Temps danse est avant tout une rencontre avec des artistes professionnels et les habitants de la vallée, amateurs de danse ou non, pratiquants ou novice.

.

English :

The 1 Temps danse festival is first and foremost a meeting between professional artists and the valley’s inhabitants, whether dance enthusiasts or not, practitioners or novices.

German :

Das Festival 1 Temps danse ist vor allem eine Begegnung zwischen professionellen Künstlern und den Bewohnern des Tals, ob Tanzliebhaber oder nicht, ob praktizierende Tänzer oder Neulinge.

Italiano :

Il festival 1 Temps danse è innanzitutto un incontro tra gli artisti professionisti e la popolazione della valle, sia essa appassionata di danza, praticante o alle prime armi.

Espanol :

El festival 1 Temps danse es ante todo un encuentro entre artistas profesionales y los habitantes del valle, sean o no aficionados, practicantes o principiantes de la danza.

L’événement Théâtre musical et chorégraphique Conciliabule 1 Temps Danse Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc