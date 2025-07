1 Temps danse Faraëko Chamonix-Mont-Blanc

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mercredi 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Le festival 1 Temps danse est avant tout une rencontre avec des artistes professionnels et les habitants de la vallée, amateurs de danse ou non, pratiquants ou novice. Au programme du 19 au 28 novembre 4 spectacles, 28 heures d’ateliers et 3 compagnies,

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

English :

The 1 Temps danse festival is first and foremost an encounter between professional artists and the people of the valley, whether dance enthusiasts or not, practitioners or novices. On the program from November 19 to 28: 4 shows, 28 hours of workshops and 3 companies,

German :

Das Festival 1 Temps danse ist vor allem eine Begegnung zwischen professionellen Künstlern und den Bewohnern des Tals, Tanzliebhabern oder Nicht-Tanzliebhabern, Anhängern oder Neulingen. Das Programm vom 19. bis 28. November: 4 Aufführungen, 28 Stunden Workshops und 3 Kompanien,

Italiano :

Il festival 1 Temps danse è innanzitutto un incontro tra artisti professionisti e la popolazione della valle, sia essa appassionata di danza, praticante o alle prime armi. In programma dal 19 al 28 novembre: 4 spettacoli, 28 ore di workshop e 3 compagnie,

Espanol :

El festival 1 Temps danse es ante todo un encuentro entre artistas profesionales y los habitantes del valle, sean o no aficionados, practicantes o principiantes de la danza. En el programa del 19 al 28 de noviembre: 4 espectáculos, 28 horas de talleres y 3 compañías,

