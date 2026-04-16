1 VOIX, 6 CORDES THEATRE ESPACE MOLIERE Luxeuil Les Bains
1 VOIX, 6 CORDES THEATRE ESPACE MOLIERE Luxeuil Les Bains jeudi 16 avril 2026.
1 VOIX, 6 CORDES Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
THEATRE ESPACE MOLIERE 16 rue desThermes 70300 Luxeuil Les Bains 70
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (70)
- Concert 1 voix et 6 cordes Espace Molière Luxeuil-les-Bains 17 avril 2026
- ANNULÉ Théâtre Velouté Espace Molière Luxeuil-les-Bains 24 avril 2026
- Venise à Luxeuil Parade en costumes vénitiens Luxeuil-les-Bains 24 avril 2026
- Journée nationale aux victimes de la déportation Luxeuil-les-Bains 26 avril 2026
- Via Columbani étape 47 chemin 590 (ancien Chemin des Moines) Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 1 mai 2026