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1 VOIX, 6 CORDES THEATRE ESPACE MOLIERE Luxeuil Les Bains

1 VOIX, 6 CORDES THEATRE ESPACE MOLIERE Luxeuil Les Bains

1 VOIX, 6 CORDES THEATRE ESPACE MOLIERE Luxeuil Les Bains jeudi 16 avril 2026.

Lieu : THEATRE ESPACE MOLIERE

Adresse : 16 rue desThermes

Ville : 70300 Luxeuil Les Bains

Département : 70

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 20:30

1 VOIX, 6 CORDES Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE ESPACE MOLIERE 16 rue desThermes 70300 Luxeuil Les Bains 70

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