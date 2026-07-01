10 ans, 10 textes, 10 auteur·ices, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

10 ans, 10 textes, 10 auteur·ices Dimanche 5 juillet, 17h00 Théâtre de l’Orangerie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Les Inédits Théâtre du Courrier s’associent à la Sélection suisse en Avignon pour la publication 10 ans, 10 textes, 10 auteur·ices. Le quotidien romand Le Courrier vous donne rendez-vous du lundi 29 juin au lundi 7 septembre avec ses pages Inédits Théâtre, qui fêtent cette année leurs 10 ans.

À cette occasion, en collaboration avec la Sélection suisse en Avignon (SCH), qui souffle aussi ses dix bougies, nous mettons en avant les écritures dramatiques dans un tiré à part intitulé. Cette publication (nos Inédits et quatre autres textes) sera vernie dans deux théâtres d’été romands, à Genève et à Jorat-Mézières (VD), ainsi qu’à Avignon.

Nous avons le plaisir de vous convier au vernissage, le dimanche 5 juillet à 17h au Théâtre de l’Orangerie, pour une lecture d’extraits par une comédienne et un comédien.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Les Inédits Théâtre du Courrier

DR