10 ANS ÇA CONTE !, Rue d’Osse Sellières

10 ANS ÇA CONTE !

Rue d’Osse Médiathèque intercommunale Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 17:30:00

fin : 2026-01-16 18:30:00

Date(s) :

2026-01-16

Il y a 10 ans, le 15 décembre 2015, le site médiathèque de Sellières ouvrait pour la première fois ses portes au public.

L’équipe sera ravie de vous accueillir pour venir fêter avec elle cet anniversaire

à 17h30 avec des contes tout public dès 6 ans

Laissez-vous conter les arbres et la forêt, aller à la rencontre des personnages et des animaux qui la peuple.

Gratuit sans réservation (dans la limite des places disponibles) à partir de 6 ans .

Rue d’Osse Médiathèque intercommunale Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 06 10 mediatheque@bressehauteseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 10 ANS ÇA CONTE !

L’événement 10 ANS ÇA CONTE ! Sellières a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme JurAbsolu