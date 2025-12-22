10 ANS ÇA CONTE !, Rue d’Osse Sellières
10 ANS ÇA CONTE !, Rue d’Osse Sellières vendredi 16 janvier 2026.
10 ANS ÇA CONTE !
Rue d’Osse Médiathèque intercommunale Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 17:30:00
fin : 2026-01-16 18:30:00
Date(s) :
2026-01-16
Il y a 10 ans, le 15 décembre 2015, le site médiathèque de Sellières ouvrait pour la première fois ses portes au public.
L’équipe sera ravie de vous accueillir pour venir fêter avec elle cet anniversaire
à 17h30 avec des contes tout public dès 6 ans
Laissez-vous conter les arbres et la forêt, aller à la rencontre des personnages et des animaux qui la peuple.
Gratuit sans réservation (dans la limite des places disponibles) à partir de 6 ans .
Rue d’Osse Médiathèque intercommunale Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 06 10 mediatheque@bressehauteseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 10 ANS ÇA CONTE !
L’événement 10 ANS ÇA CONTE ! Sellières a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme JurAbsolu