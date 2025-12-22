10 ANS ÇA conte !, Rue d’Osse Sellières
vendredi 16 janvier 2026.
10 ANS ÇA conte !
Rue d’Osse Médiathèque intercommunale Sellières Jura
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16 21:30:00
Il y a 10 ans, le 15 décembre 2015, le site médiathèque de Sellières ouvrait pour la première fois ses portes au public.
L’équipe sera ravie de vous accueillir pour venir fêter avec elle cet anniversaire
à 20h pour une veillée contes adulte
Qui a dit que les histoires étaient réservées aux enfants ? Au gré de leur pérégrinations, à pied ou à cheval, par bois et par prairies Alain Goy et Jean-Charles Giroud content et racontent le pays et les légendes d’ici et là.
Gratuit sans réservation (dans la limite des places disponibles) public adulte .
Rue d’Osse Médiathèque intercommunale Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 06 10 mediatheque@bressehauteseille.fr
