10 ans Café des Artistes Égletons
10 ans Café des Artistes Égletons samedi 11 octobre 2025.
10 ans Café des Artistes
Café des artistes Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Samedi 11 octobre Prix libre sur toute la journée.
15h Atelier vocal animé par Hannah Featherstone (Chanteuse professionnelle, sélectionnée à The Voice, cheffe de choeur d’une chorale gospel).
18h Conférence dinatoire sur nos 10 ans de vie au Café des artistes.
20h30 Hannah Featherstone en Concert. .
Café des artistes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 89 85 72
English : 10 ans Café des Artistes
German :
Italiano :
Espanol : 10 ans Café des Artistes
L’événement 10 ans Café des Artistes Égletons a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières