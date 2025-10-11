10 ans Café des Artistes Égletons

10 ans Café des Artistes Égletons samedi 11 octobre 2025.

Samedi 11 octobre Prix libre sur toute la journée.
15h Atelier vocal animé par Hannah Featherstone (Chanteuse professionnelle, sélectionnée à The Voice, cheffe de choeur d’une chorale gospel).
18h Conférence dinatoire sur nos 10 ans de vie au Café des artistes.
20h30 Hannah Featherstone en Concert.   .

Café des artistes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 89 85 72 

